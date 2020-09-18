أسامة الجويلي يرفض اتفاق “حفتر” و “معيتيق” بشأن النفط

تداولت وسائل إعلام محسوبة على قوات الوفاق رفض آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، لاتفاق القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق بشأن النفط.

وأكد الجويلي، في تصريحه قائلاً “ننتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق المزعوم”-حسب وصفه- مضيفاً أن “أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل ومن يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة”.

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