في تصعيد جديد.. تركيا تستفز قبرص بتمديد عمليات التنقيب في حدودها البحرية

قالت تركيا، مساء الجمعة، إنها مددت عمليات سفينتها للمسح السيزمي، قبالة ساحل جنوب شرق قبرص، حتى 18 أكتوبر.

ويأتي هذا الإعلان بعد 3 أيام من تمديد تركيا عمليات سفينتها للتنقيب “ياووز” قبالة سواحل قبرص، حتى 12 أكتوبر، في خطوة وصفتها قبرص بأنها استفزازية، في وقت عبرت اليونان، عن قلقها، وهي أيضا في نزاع مع تركيا على خلفية مياه شرق البحر المتوسط، عن قلقها.

ويجري خلاف بين حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص، وتركيا، التي بدأت الحفر للتنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص العام الماضي.

والخلاف ناجم عن نزاع على المياه الإقليمية مرتبط بتقسيم الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والأتراك، ولا تحظى دولة القبارصة الأتراك الانفصالية في شمال قبرص سوى باعتراف أنقرة.

وتشكك تركيا في أحقية قبرص في التنقيب في المياه حول الجزيرة لأنها تقول إن إدارة نيقوسيا لا تمثل مصالح القبارصة الأتراك، فيما ترفض قبرص هذا الزعم، إذ أنها معترف بها قانونا كممثل عن الجزيرة بالكامل.