أردوغان يتودد إلى اليونان .. لا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ليست لديها مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، تصريح صحفي لأردوغان عقب صلاة الجمعة، قال فيه: “ليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن سحب سفينة التنقيب “الريس عروج” (Oruç reis) إلى ميناء أنطاليا، “خطوة لها مغزاها”، متابعا، سفينة “الريس عروج” ستعود لعملها (شرقي المتوسط) بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وحول العلاقات التركية مع القاهرة، قال أردوغان “إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا”.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن بلاده استدعت السفير اليوناني لديها، على خلفية استخدام صحيفة يونانية “عنوانا مهينا” ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن تشاووش أوغلو قوله إن الخارجية التركية استدعت سفير أثينا على خلفية عنوان “دنيء” ضد الرئيس أردوغان ورد في صحيفة يونانية، على حد وصفه.

وتصاعدت مؤخرا حدة النزاع بين أنقرة وأثينا بعدما أرسلت تركيا سفنا للتنقيب عن النفط في المتوسط، في حين أرسلت فرنسا الشهر الماضي قطعا بحرية إلى المنطقة لمساعدة سفن حربية يونانية في المياه المتنازع عليها.