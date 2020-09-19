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أردوغان يتودد إلى اليونان .. لا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ليست لديها مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، تصريح صحفي لأردوغان عقب صلاة الجمعة، قال فيه: “ليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن سحب سفينة التنقيب “الريس عروج” (Oruç reis) إلى ميناء أنطاليا، “خطوة لها مغزاها”، متابعا، سفينة “الريس عروج” ستعود لعملها (شرقي المتوسط) بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وحول العلاقات التركية مع القاهرة، قال أردوغان “إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا”.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن بلاده استدعت السفير اليوناني لديها، على خلفية استخدام صحيفة يونانية “عنوانا مهينا” ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن تشاووش أوغلو قوله إن الخارجية التركية استدعت سفير أثينا على خلفية عنوان “دنيء” ضد الرئيس أردوغان ورد في صحيفة يونانية، على حد وصفه.

وتصاعدت مؤخرا حدة النزاع بين أنقرة وأثينا بعدما أرسلت تركيا سفنا للتنقيب عن النفط في المتوسط، في حين أرسلت فرنسا الشهر الماضي قطعا بحرية إلى المنطقة لمساعدة سفن حربية يونانية في المياه المتنازع عليها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • رجب اردوغان فوق خازوق ساخن بعد ان رسمت فرنسا خط احمر شرق المتوسط فجعله يشرب من البحر فلا قبل له بمواجهة قوة نووية كبرى قادرة على تدميره وتدمير اقتصاده وكذلك خط احمر مصرى فى سرت الجفرة والجيش المصرى اقوى من التركى فى التصنيف العالمى وليبيا فى ملعبه حيث لدى مصر القوة المدرعة الرابعة عالميا ولديها تاريخ معروف سحق الجيش التركى مرتين بقيادة ابراهيم باشا الذى حقق انتصارات مدوية فكيف يخرج اردوغان من المستنقع الذى دخل فيه وادى الى انهيار الليرة التركية والقادم اسوأ فى حالة التورط فى اى حرب تعنى سحله فى شوارع اسطنبول لانه مهبول

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