ليبيا الان

حسن شابة لـ”معيتيق”: الوطن يستحق التضحيات.. و”حفتر” وفى بالوعد

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب رجل الأعمال المصراتي حسن شابة عن دعمه لموقف أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، من الاتفاق مع القيادة العامة على فتح النفط وفق عدد من الشروط والالتزامات.

وقال شابة في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “(القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة) حفتر يأمر بفتح النفط رغم ضجيج الإخوان وقنواتهم وأذنابهم وحملات الحمقى ومعدومي التفكير في الوطن، ومأساة المواطن اليومية التي يعيشها”.

وأضاف شابة الذي توجه قبل أسبوع ضمن وفد من مجلس الدولة الاستشاري ومجموعة من النواب المقاطعين في طرابلس وآخرين، إلى القاهرة، لبحث تطورات المشهد الليبي: “حفتر يقول لمعيتيق وإن لم تحضر إلى سرت ومنعك الإخوان وأعوانهم! نحن نفي بالعهد والوعد وعليكم أن تكملوا شروط الاتفاق، وألا يستفيد الإخوان وأعوانهم من دخل الشعب! عاشت ليبيا وانتصرت إرادة المواطن على جنود أردوغان والإخوان”.

ورأى القيادي المصراتي أن معيتيق بموقفه هذا أضاع فرصة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في تسويق نفسه دوليا، الذي يكلف موكب 37 مليون دولار، وأردف في تدوينة أخرى: “الوطن يستحق التضحيات! وأوجعت الكلاب” على حد وصفه.

وأعلن معيتيق ما تم الاتفاق عليه بشأن استئناف إنتاج النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة الليبية.

وفي السياق نفسه، قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة متلفزة أمس الجمعة إن استئناف إنتاج وتصدير النفط سيتم مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.

وأشار المشير حفتر، في كلمته إلى أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وعلى صعيد متصل، قالت القيادة العامة في بيان لها: ”اليوم في الثامن عشر من سبتمبر كان من المقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة أمنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات، وعلى ضوء هذه الإنجازات قامت ميليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري بالضغط على أحمد معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت”.

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أحمد معيتيق اتفاق فتح النفط حسن شابة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الفكر الاخوانى يتراجع فى كل مكان حتى فى بلاد الامريكان لانه مبنى على باطل وكل من يستيقظ ضميره يلعن الاخوان ويندم على تبعيته لهم اخر هؤلاء بالامس قائد مليشيات الاخوان بهجت صابر
    عرض الإعلامى وائل الإبراشى خلال تقديمه لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى مقطع فيديو للإخوانى بهجت صابر يوضح خلاله التمويل القطرى وجرائم تركيا وعدم تناول إعلام الإخوان لتلك الجرائم وكيف يقومون بفضح بعضهم البعض وتأييد السياسات العدوانية لقطر وشعوره بالندم بعد كل ما كان كما يوضح حرب الفضائح المتبادلة بين بعضهم البعض.

    وقال بهجت صابر قائد ميليشيات الإخوان بنيويورك: عادى جدا أن يهرب أحدهم إلى قطر أو تركيا ويدافع عن الدعارة في تركيا عادى جدا ويدافع عن أردوغان حتى عندما يخطئ أردوغان في سوريا، متابعا: نادم مثلى يندم عل كل لحظة قضتها معاهم.

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  • عصابة الاخوان واسرائيل وجهان لعملة واحدة عنصرية من شر ماخلق تعتمد نفس الاسلوب الاعلام الكاذب والسيطرة على السلطة والمال باى ثمن وهذا مخالف لابسط مبادئ الاسلام الذى يرفض العنصرية فالناس سواسية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفض النفاق الذى يتبناه الاخوان من كذب وغدر وخيانة فالفرق يين المسلم المتدين والاخوانى فى الركن الاول من اركان الاسلام يعمل به المسلم ويتجاهله الاخوانى فالاسلام عند الاخوانى اربع اركان صلاة وصيام وزكاة وحج وان كان الحج ليس مهما عندهم لان السعودية ضدهم ولهذا نجد انهم مفلسين كما فى الحديث الشريف
    عن أبو هريرة رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( أتَدرونَ ما المُفلِسُ؟ إنَّ المُفلسَ من أُمَّتي مَن يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ، وزكاةٍ، ويأتي وقد شتَم هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفكَ دمَ هذا، وضربَ هذا، فيُعْطَى هذا من حَسناتِه، وهذا من حسناتِه، فإن فَنِيَتْ حَسناتُه قبلَ أن يُقضَى ما عليهِ، أُخِذَ من خطاياهم، فطُرِحَتْ عليهِ، ثمَّ طُرِحَ في النَّارِ)
    فالركن الاول لا يعمل به ابدا اى اخوانى بان يكون عمله خالصا لوجه الله وليس ارضاء لمرشده الضال واتباع رسالة رسوله رحمة للعالمين وصدق وامانة ورحمة وعفو عند المقدرة ونشر السلام وغيرها من القيم الاسلامية السامية اما الاخوان فمفسدون فى الارض ويسفكون الدماء ويتاجرون بالدين من اجل تخقيق اطماعهم الدنيوية الدنيئة
    وينطبق عليهم قوله تعالى :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)

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