حسن شابة لـ”معيتيق”: الوطن يستحق التضحيات.. و”حفتر” وفى بالوعد

أعرب رجل الأعمال المصراتي حسن شابة عن دعمه لموقف أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، من الاتفاق مع القيادة العامة على فتح النفط وفق عدد من الشروط والالتزامات.

وقال شابة في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “(القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة) حفتر يأمر بفتح النفط رغم ضجيج الإخوان وقنواتهم وأذنابهم وحملات الحمقى ومعدومي التفكير في الوطن، ومأساة المواطن اليومية التي يعيشها”.

وأضاف شابة الذي توجه قبل أسبوع ضمن وفد من مجلس الدولة الاستشاري ومجموعة من النواب المقاطعين في طرابلس وآخرين، إلى القاهرة، لبحث تطورات المشهد الليبي: “حفتر يقول لمعيتيق وإن لم تحضر إلى سرت ومنعك الإخوان وأعوانهم! نحن نفي بالعهد والوعد وعليكم أن تكملوا شروط الاتفاق، وألا يستفيد الإخوان وأعوانهم من دخل الشعب! عاشت ليبيا وانتصرت إرادة المواطن على جنود أردوغان والإخوان”.

ورأى القيادي المصراتي أن معيتيق بموقفه هذا أضاع فرصة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في تسويق نفسه دوليا، الذي يكلف موكب 37 مليون دولار، وأردف في تدوينة أخرى: “الوطن يستحق التضحيات! وأوجعت الكلاب” على حد وصفه.

وأعلن معيتيق ما تم الاتفاق عليه بشأن استئناف إنتاج النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة الليبية.

وفي السياق نفسه، قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة متلفزة أمس الجمعة إن استئناف إنتاج وتصدير النفط سيتم مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.

وأشار المشير حفتر، في كلمته إلى أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وعلى صعيد متصل، قالت القيادة العامة في بيان لها: ”اليوم في الثامن عشر من سبتمبر كان من المقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة أمنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات، وعلى ضوء هذه الإنجازات قامت ميليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري بالضغط على أحمد معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت”.