بعد قرار “حفتر”.. تراجع نسبي في أسعار النفط

وكالات – سبوتنيك -رويترز

سجل سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام “برنت” بحر الشمال تراجعاً بنسبة 0.74 بالمئة، إلى 42.98 دولار للبرميل، وسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 0.63 بالمئة إلى 40.81 دولارا للبرميل.

ويأتي التراجع النسبي على خلفية إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط من الموانئ الليبية بعد أشهر من الإغلاق.. حيث أُقفلت معظم حقول وموانئ النفط في ليبيا منذ يناير بسبب إغلاق المنشآت النفطية وسط العلميات العسكرية في البلاد- حسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشارت وكالة روتيرز للأنباء إلى أن المعنويات تراجعت بالسوق اليوم بعد إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أنه سيرفع لمدة شهر “حصاره” لمنشآت إنتاج النفط.. وذكرت الوكالة أن “الحصار ” قلص إنتاج ليبيا لما يزيد بقليل عن 100 ألف برميل يوميا حاليا من 1.2 مليون برميل يوميا في السابق .. ولا يزال من غير الواضح مدى التسارع الذي سيكون عليه إنتاج ليبيا-حسب تقديرات رويترز.

وسجلت أسعار النفط في وقت سابق من يوم الجمعة ارتفاعا على خلفية نتائج اجتماع لجنة “أوبك +” والتوقعات في نهاية الشهر الأول من المرحلة الثانية من اتفاق “أوبك +” ظل التحالف، ملتزما بالاتفاق.. وأوصت اللجنة بتمديد هذا المخطط لتعويض خفض الإنتاج المحدد سابقا حتى نهاية شهر ديسمبر .

وتمنع توقعات البنوك الاستثمارية الكبيرة في سوق النفط، انخفاض الأسعار، حيث تستشهد وكالة رويترز للأنباء بتقرير صادر عن بنك غولدمان ساكس، والذي بموجبه بحلول الربع الرابع من عام 2020، سيصل عجز المعروض في سوق النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً.

ويتوقع معدو تقرير غولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 49 دولارًا بنهاية العام و 65 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2021.. وتستشهد وكالة رويترز أيضًا بتقرير من محللي بنك USB ، الذين يتوقعون نقصاً في المواد الخام ونمو سعر برنت إلى 55 دولاراً بحلول منتصف العام المقبل 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية