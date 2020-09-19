بنغازي تسجل 181 حادث سير في شهر أغسطس

كشفت وحدة الإحصاء بقسم المرور والتراخيص في مدينة بنغـازي، عن إحصائية حوادث الطرق خلال شهر أغسطس 2020 م ، وأظهرت الإحصائية وقوع 181 حادث سير أسفرة عن وفاة 26 شخصاً فيما تراوحت الإصابات بين البسيطة والبليغة، فمن عدد 25 حادث تعرض 23 شخصاً لإصابات بليغة فيما تعرض 38 شخصاً لإصابات بسيطة جراء 21 حادث سير.
وأشارت الإحصائية إلى إجمالي حوادث المركبات التي تعرضت للإتلاف الكامل وعددها 109 سيارة من إجمالي الحوادث و القيمة المالية للمركبات التالفة قُدرت بــــ (254,000دينار) ، وإجمالي المستندات المضبوطة جراء السرعة الزائدة (1664)مستند ، وعدد اجمالي المخالفات الفورية (جُنح ومخالفات)(800)مخالفة ، و عدد حوادث القيادة أثناء حالات السكر عدد(5) ، وضبط الأجانب بدون مستندات عدد (1).
وقالت مديرية أمن بنغازي في منشور لها بالخصوص إنه تم إعداد الإحصائية بجهود وحدة الإحصاء بقسم المرور والتراخيص بنغـازي لتكون مرجعية شاملة لعدد الحوادث بعدد الوفيات والإصابات لحوادث الطرق وكذلك إجمالي العدد والقيمة المالية للمركبات التالفة وذلك بوضع قاعدة بيانات كاملة للخروج بحصيلة عن العمل المُقدم بأرقام وسرد لما أنجز خلال العام الماضي والأشهر الأولى خلال العام الحالي ومقارنة بين العام الماضي والحالي ضمن مساعي مُديرية أمن بنغـازي لوضع الخطط والحلول الناجحة للحد من حوادث السير على الطرقات الناتجة عن السرعة الزائدة ، و من أجل معرفة مكان الخلل لوضع رؤية وحلول جذرية.
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