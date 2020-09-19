بنغازي تسجل 181 حادث سير في شهر أغسطس

كشفت وحدة الإحصاء بقسم المرور والتراخيص في مدينة بنغـازي، عن إحصائية حوادث الطرق خلال شهر أغسطس 2020 م ، وأظهرت الإحصائية وقوع 181 حادث سير أسفرة عن وفاة 26 شخصاً فيما تراوحت الإصابات بين البسيطة والبليغة، فمن عدد 25 حادث تعرض 23 شخصاً لإصابات بليغة فيما تعرض 38 شخصاً لإصابات بسيطة جراء 21 حادث سير.

وأشارت الإحصائية إلى إجمالي حوادث المركبات التي تعرضت للإتلاف الكامل وعددها 109 سيارة من إجمالي الحوادث و القيمة المالية للمركبات التالفة قُدرت بــــ (254,000دينار) ، وإجمالي المستندات المضبوطة جراء السرعة الزائدة (1664)مستند ، وعدد اجمالي المخالفات الفورية (جُنح ومخالفات)(800)مخالفة ، و عدد حوادث القيادة أثناء حالات السكر عدد(5) ، وضبط الأجانب بدون مستندات عدد (1).

وقالت مديرية أمن بنغازي في منشور لها بالخصوص إنه تم إعداد الإحصائية بجهود وحدة الإحصاء بقسم المرور والتراخيص بنغـازي لتكون مرجعية شاملة لعدد الحوادث بعدد الوفيات والإصابات لحوادث الطرق وكذلك إجمالي العدد والقيمة المالية للمركبات التالفة وذلك بوضع قاعدة بيانات كاملة للخروج بحصيلة عن العمل المُقدم بأرقام وسرد لما أنجز خلال العام الماضي والأشهر الأولى خلال العام الحالي ومقارنة بين العام الماضي والحالي ضمن مساعي مُديرية أمن بنغـازي لوضع الخطط ‏والحلول الناجحة للحد من حوادث السير على الطرقات الناتجة عن السرعة الزائدة ، و من أجل معرفة مكان الخلل لوضع رؤية وحلول جذرية.

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