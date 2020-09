الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 3 شركات خرقت قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا

أعلنت مصادر صحفية، السبت، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الإعلان، يوم الإثنين المقبل، عن فرض عقوبات على 3 شركات أحدهما تركية بتهمة خرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، لافته إلى أنه سيتم إعلان هذا القرار خلال الاجتماع المقبل في بروكسل.

وأوضحت المصادر أن هذه العقوبات ستكون بسيطة ولكنها مؤثرة، مشيرة إلى أنه بموجب تلك العقوبات ستدرج هذه الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق “عملية إيريني” المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلفة بتطبيق قرار حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.

هذا ويذكر أن فرض العقوبات على شركة تركية سوف يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية النزاع المتصاعد في شرق البحر المتوسط حول التنقيب واستخراج النفط والغاز في تلك المنطقة.

