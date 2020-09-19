جويلي: نرفض اتفاق الجيش ومعيتيق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2020

أعلن آمر المنطقة العسكرية الغربية وغرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات الوفاق أسامة جويلي رفضه لاتفاق قائد الجيش خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بشأن النفط.

وأضاف جويلي بحسب عملية بركان الغضب أنه ينتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق مردفا نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذا الاتفاق لن يمر كما أن أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل.

وكشفت القيادة العامة للجيش الليبي، أنه -وبمشاركتها الفعالة- بدأ الحوار الليبي الليبي الداخلي، بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وشيوخ القبائل الليبية، وأعضاء من مجلس النواب الليبي، وكانت نتيجة الحوار التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، وتشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف.