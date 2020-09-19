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ليبيا تُسجّل ولادة طفلين من امرأتين مصابتين بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة “الوفاق” أن مركز العزل الصحي رقم 1 التابع للمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراته، قد سجل ولادة طفلين من أميّن مصابتين بفيروس “كورونا”، أجريت لهما “عمليتان قيصريتان”.

وقالت الوزارة: العمليتان اللتان أجريتا على يد فريق طبي متخصص، داخل قسم النساء والولادة التابع لمركز العزل؛ قد تكللتا بالنجاح، كما أن الأميّن والرضيعين يتمتعون جميعًا بصحة جيدة.

ولفتت “الصحة”، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” إلى أن مركز العزل الصحي رقم 1 التابع للمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراته، أجرى منذ افتتاحه ثماني عمليات قيصرية، لأمهات أصبن بفيروس “كورونا”، وتكللت جميعها بالنجاح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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