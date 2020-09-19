إحداها تركية.. أوروبا تعاقب 3 شركات خرقت حظر الأسلحة على ليبيا

قرر الاتحاد الأوروبي الإعلان، يوم الاثنين القادم، فرض عقوبات بحق 3 شركات أجنبية إحداها تركية، على خلفية اتهامها بانتهاك “حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا”.

ووفق ما كشفته وكالة “فرانس برس”، فقد قال دبلوماسيان طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، إن العقوبات “متواضعة لكنها مؤثرة”، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة “إنذار”.

وتنصّ العقوبات المتوقعة على إدراج تلك الشركات في القائمة السوداء وتجميد أصولها لدى الاتحاد الأوروبي، فيما سيتم التصديق على هذه العقوبات خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الاثنين القادم في بروكسل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق “عملية إيريني” قبالة سواحل ليبيا بغرض تنفيذ قرار حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول من يخرقون هذا القرار.

ويتوقع مراقبون أن فرض عقوبات على شركة تركية سيؤدي إلى تصعيد الاضطراب الحاصل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، بسبب الصراع المحتدم في شرق البحر المتوسط حول التنقيب واستخراج النفط والغاز.

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