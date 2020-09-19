العاصفة «كاسيلدا» تصل الساحل الليبي غدا مع توقعات بتحولها إلى «إعصار»

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل أغلب مناطق الشمال الشرقي، قد تكون جيدة على الجبل الأخضر، وذلك جراء العاصفة المتوسطية «كاسيلدا» القادمة من اليونان.

وتطورت العاصفة المتوسطية «كاسيلدا»، أمس الجمعة، إلى إعصار من الدرجة الأولى يؤثر على مناطق غرب اليونان، أطلق عليه اسم «جانوس»، لكن توقعات تشير إلى ضعفه وتحوله مجددًا إلى عاصفة مجددًا تتحرك نحو الجنوب لتقترب، غدًا الأحد، من مناطق الجبل الأخضر أو طبرق أو كليهما معًا، حسب صفحة طقس ليبيا على موقع «فيسبوك».

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وفيما يلي نستعرض توقعات النماذج العالمية:

النموذج الأميركي والأوروبي يتوقعان أن تقترب العاصفة من مناطق شمال الجبل الأخضر صباح الأحد، مصحوبة برياح غربية وشمالية غربية سرعتها تتراوح بين 40 و60 كم/س مع هبات تصل إلى 80 كم/س.

وستتحرك العاصفة مساءً وتقترب من طبرق، ثم تضعف وتتحول خلال فترة الليل إلى منخفض جوي عادي.

النموذج الألماني يتوقع أن تتطور العاصفة مرة أخرى إلى إعصار من الدرجة الأولى يتمركز جنوب غرب اليونان، اليوم السبت، ثم يتحرك يوم الأحد ناحية جنوب جزيرة كريت ويؤثر على مناطق شرق الجبل الأخضر وطبرق برياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 40 و50 كم/س مع هبات تصل إلى 70 كم/س.

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