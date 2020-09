أعلن رئيس جامعة سرت، أحمد المحجوب، انطلاق الامتحانات بكليات الجامعة، اليوم السبت، للعام الجامعى 2020/2019، وسط تشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وأوضح المحجوب، أن رئاسة الجامعة شكلت ثلاث لجان للإشراف على الامتحانات التى سيشارك فيها أكثر 8800 طالب وطالبة، وتم تجهيز أكثر من 58 لجنة للامتحانات، والتي ستجري على فترتين صباحية ومسائية، مشيرًا إلى تعقيم وتجهيز كافة القاعات الدراسية لاستقبال الطلاب والمشرفين عليهم، وتوفير المواد المعقمة والكمامات والأدوات الطبية الاحترازية، وفقا للمواصفات المطلوبة.

The post وسط إجراءات مشددة.. انطلاق الامتحانات بكليات جامعة سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24