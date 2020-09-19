القنصلية الليبية في تونس: أخذ عينة “pcr” الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا شرط للعودة

طالبت القنصلية العامة الليبية في تونس، اليوم السبت، الراغبين في العودة إلى ليبيا بضرورة أخذ عينة “pcr” الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وأوضحت القنصلية، لجميع الراغبين في العودة إلى ضرورة اعتماد نتيجة العينة من المكتب الصحي على أن تكون سالبة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

يذكر أنه في نهاية يونيو، حددت القنصلية شرطين يلزم على الليبيين الموجودين في تونس اجتيازهما للعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن، محددة فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع للتقيد بهذه الإجراءات.

وتمثل الشرط الأول في إجراء تحليل pcr وليس عينة دم على حسابهم الخاص، واعتماد نتيجة التحليل من الملحق الصحي بالسفارة، فيم تمثل الشرط الثاني في توجه الليبيين العالقين في تونس بعد إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا إلى القنصلية الليبية في تونس، لتعبئة التعهد الخاص بالحجر الذاتي المنزلي في ليبيا مرفقا بالرقم الوطني ونسخة من جواز السفر.