لافروف: نعمل بالتعاون مع الخارجية والدفاع على الحوار مع الأطراف الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2020

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تعمل بالتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع على بناء جسور الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة.

وقال لافروف في حوار مع “سبوتنيك” “سفارتنا لا تزال تعمل من تونس آمل أن تستأنف عملها في طرابلس قريبًا، الأمر متوقف على توفير الأمن هناك وتتواصل السفارة مع جميع الأطراف الليبية وتعمل موسكو بالتعاون مع وزارة الخارجية والدفاع على بناء جسور الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة”.

وأضاف لافروف “سعى معظم اللاعبين الخارجيين على مدى فترة طويلة، إلى التركيز والتعامل مع قوة سياسية واحدة التي كانوا يراهنون عليها، لقد تخلينا عن هذا النهج منذ البداية وكنا نتواصل ونستمر في التواصل مع جميع القوى السياسية في ليبيا دون استثناء، حيث زار (قائد الجيش) المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج موسكو بداية العالم الجاري عشية مؤتمر برلين، والذي خلق أساسا جيد جدا. وقبل أيام أجرينا مشاورات مع زملائنا الأتراك في أنقرة” مضيفا “نواصل العمل بما في ذلك مع مصر والمغرب وسنحاول دعم هذه العملية والمساهمة في التسوية السياسية في ليبيا”.