“التربية البدنية” بجامعة طرابلس تشهد فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الرياضة أكتوبر المقبل

تعمل كلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، هذه الأيام على التنظيم للمؤتمر العلمي الثالث لعلوم الرياضة والذي سيقام يوم 25 من شهر أكتوبر المقبل، عبر الإنترنت من خلال “تطبيق زوم”.

وينعقد المؤتمر العلمي تحت شعار “علوم الرياضة ودورها في خدمة المجتمع” وذلك بمشاركة أساتذة وخبراء الكرة والتربية البدنية من مختلف الجامعات وكليات التربية البدنية من ليبيا وعدة دول عربية.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور، الأول “البحث العلمي ومتطلبات الجودة في علوم الرياضة”، والمحور الثاني “قضايا التربية البدنية وعلوم الرياضة للتنمية المستدامة”، والمحور الثالث “إسهامات العلوم المتعددة والمرتبطه في خدمة المجال الرياضي”.