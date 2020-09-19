244 إصابة و202 حالة شفاء من «كورونا» بسوق الجمعة خلال أسبوع

سجلت بلدية سوق الجمعة 244 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن الفيروس لنحو 598 عينة، على ما أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة بالبلدية.

وبذلك يصل إجمالي عينات الكشف عن الفيروس في البلدية إلى 5695 عينة، تبين خلالها تسجيل 1471 إصابة بفيروس «كورونا» كحصيلة إجمالية، حسب تقرير الغرفة الصادر اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا 318 إصابة بـ«كورونا» في سوق الجمعة خلال أسبوع

وأشار التقرير إلى تسجيل 202 حالة شفاء في البلدية الأسبوع الماضي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين من الفيروس إلى 889 متعافيًا، فيما سجلت ثلاث وفيات خلال الفترة نفسها، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 30 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلدية 552، بعدما أحصت غرفة الطوارئ 241 حالة نشطة خلال الأسبوع الماضي، فيما استقر عدد الإصابات المسجلة لغير الليبيين عند ثماني بعدما لم يحصي التقرير أية إصابات جديدة بينهم.

60.4 % نسبة الشفاء

وقالت الغرفة إن نسبة الشفاء من الفيروس في بلدية سوق الجمعة بلغت 60.4 %، وذلك بعد إعادة حساب الحالات النشطة وحالات التعافي حسب البروتوكول الجديد الذي اعتمده المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت الماضي، لتعريف حالات التعافي.

وأشارت إلى أنه بعد حساب عدة الحالات التي تجاوزت مدة أسبوعين (المدة التقريبية للتعافي) وعدد الوفيات وصل عدد حالات الشفاء إلي 889 حالة شفاء بنسبة 60.4 %.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا