المسماري: اتفقنا على توحيد الصرف وفتح الاعتمادات والتحويلات المالية

أخبار ليبيا24

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الجمعة، على تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط، ستعمل حتى شهر ديسمبر القادم.

وقال المسماري، في مؤتمر استثنائي، “اتفقنا على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية”، مشيراً إلى أن بعض الميليشيات سيكون ردها قاسياً وستضغط على المصرف المركزي.

وأوضح المسماري، أن بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبي، مؤكدًا أن القيادة العامة ستعمل على محاربة الفساد بكل صنوفه.

وأفاد المسماري، أنه جرى الاتفاق على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا، وفتح المقاصة بين المصارف في كافة مناطق البلاد، إضافة إلى فتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية في كل المناطق الليبية.

وقال “دعمنا لمعيتيق في تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين”، مؤكدًا أن دور معيتيق كان إيجابيًا في ملف النفط وكان صاحب رؤية وتطلعات في الأزمة الليبية.

وقال المسماري، “سيتم وضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف، بحيث لا يذهب الرسم إلى المرتزقة أو الميليشيات بل سيتم استغلالها في التنمية وإعادة الإعمار”.

وأضاف، أن الاتفاق واللجنة الفنية المشتركة المشرفة على إيرادات النفط ستنتهي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد المسماري، أن الحوار كان ليبي-ليبي وتم وضع معاناة المواطن الليبي على طاولة الحوار، مشيرًا بأن تركيا لم تتدخل فيه ولن يسمح لها بالتدخل.

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