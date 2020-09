أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، حدوث حالة اظلام تام في الشبكة الوسطى والجنوبية نتيجة عدم استجابة بعض المناطق لعملية طرح الأحمال .

