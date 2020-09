توقعات بهطول أمطار على مناطق الشمال الشرقي في ليبيا جراء العاصفة كاسيلدا

توقع خبراء الأرصاد الجوية، توقعاتهم بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل أغلب مناطق الشمال الشرقي في ليبيا، وقد تكون جيدة على الجبل الأخضر، جراء العاصفة المتوسطية “كاسيلدا” القادمة من اليونان.

وأوضح الخبراء، أن العاصفة تطورت، أمس الجمعة، إلى إعصار من الدرجة الأولى يؤثر على مناطق غرب اليونان، أطلق عليه اسم “جانوس”، لكن هناك توقعات تشير إلى ضعفه وتحوله مجددًا إلى عاصفة مجددًا تتحرك نحو الجنوب لتقترب، غدًا الأحد، من مناطق الجبل الأخضر أو طبرق أو كليهما معًا.

واستعرضت صفحة طقس ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، النموذج الأمريكي والأوروبي اللذان يتوقعان أن تقترب العاصفة من مناطق شمال الجبل الأخضر صباح يوم الأحد، مصحوبة برياح غربية وشمالية غربية سرعتها تتراوح ما بين ( 40 – 60 ) كم/س مع هبات تصل إلى ( 80 ) كم/س، حيث ستتحرك العاصفة مساءً وتقترب من طبرق ، ثم تضعف وتتحول خلال فترة الليل إلى منخفض جوي عادي.

وكشفت الصفحة عن النموذج الألماني الذي يتوقع أن تتطور العاصفة مرة أخرى إلى إعصار من الدرجة الأولى يتمركز جنوب غرب اليونان اليوم السبت، ثم يتحرك يوم غد الأحد ناحية جنوب جزيرة كريت ويؤثر على مناطق شرق الجبل الأخضر وطبرق برياح شمالية غربية سرعتها تتراوح ما بين ( 40 – 50 ) كم/س مع هبات تصل إلى ( 70 ) كم/س.

