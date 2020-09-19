مرصد الأزهر: مقتل زعيم داعش ليبيا خطوة مهمة لتجفيف بقايا الإرهاب

أعلنت مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه تابع إعلان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مقتل «أبو عبد الله»، الزعيم الجديد لتنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، في عملية عسكرية للجيش استهدفت خليَّة إرهابية في مدينة «سبها» جنوب غرب ليبيا، وأسفرت عن مقتل 9 عناصر واعتقال امرأتين.

وقال المرصد إن مقتل زعيم «داعش ليبيا» خطوة مهمَّة لتجفيف بقايا الإرهاب داخل الأراضي الليبية، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لتفكيك الميليشيات الإرهابية المسلحة، والحفاظ على النسيج الوطني ووحدة وسلامة الأراضي الليبية.