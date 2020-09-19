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جويلي يرفض اتفاق النفط بين الجيش ومعيتيق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

رفض آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي، رفضه الاتفاق المبرم بشأن النفط بين الجيش الوطني الليبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق.

وقال جويلي، عبر قناة ليبيا الأحرار، “ننتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق المزعوم”. وأضاف، “نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذه المهازل لن تمر وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل.”

وقال، “من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة”.

والجمعة أعلن الجيش الوطني الليبي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، في بيانين منفصلين، التوصل لاتفاق حول النفط وكذلك إلى تفاهمات تتعلق بتوزيع عائداته.

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  • من أنت..؟؟؟ مجرد لص ومهرب وقود وبشر….انت مجرد جرو لكلب الصيد التركي القردوغان…وعندما يأمركم سيدكم / ترامب بعدم النباح والصياح ستصمت انت وبقية الجريوات ….الافضل لك ان ترجع لمدينتك الزنتان وتترك الخبز للخباز كما يقول المثل…رجال الدولة هم الذين يقومون بالبناء اما انتم فمكانكم الطبيعي هو مزبلة العالم ..تركيا….بلد الخيانة والعمالة والدواعش والعاهرات والحشاشين والقوادين والمثليين والشواذ الجنسيين…حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك الذين تسببوا في هذه النكبة السودا النودا وباعوا الوطن للكلاب والخونة والعملاء…

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