استكمل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا، اليوم السبت، جولاته التفتيشية التي يقوم بها الفريق المُكلّف بمتابعة المخابز ومحلات الحلويات التابع لقسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس.

وأوضح المركز، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه قام يوم الأربعاء الموافق 9/9/2020 بزيارة تفتيشية على بعض المخابز داخل نطاق بلدية حي الأندلس الكبرى بمنطقة الدريبي الشارع الكبير، ومنهم مخبز البركة حيث تبيّن عدم وجود شهادات صحيه للعاملين، وعدم ارتداء الزيّ الرسمي لبعض العاملين، فيما كانت النظافة العامة ونظام التهوية داخل المخبز جيدة، مع عدم وجود غربال كهربائي، وطرق التخلص من القمامة رديئة، فضلًا عن وجود برنامج مكافحة الآفات، وعدم وجود برنامج الأمن والسلامة، وبناء عليه تم إعطاء المخبز إنذارًا بالقفل من قِبَل الحرس البلدي.

The post جولات تفتيشية على المخابز ومحلات الحلويات بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24