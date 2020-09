ماكرون يدعو تركيا لحوار مسؤول لحل أزمة شرق المتوسط وليبيا

دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، السبت، تركيا لفتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة.

وطالب ماكرون في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المسؤولين عن ذلك الشأن بمعالجة الأزمة القائمة بين باريس وأنقرة على خلفية التنافس الجيوسياسي في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا.

وأشار ماكرون إلى أن هذه الدعوة الآن هي أيضًا دعوة البرلمان الأوروبي، لافتا إلى أنه يجب التقدم إلى الأمام .

