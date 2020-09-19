ليبيا

بوابة افريقيا-وكالات |

19 September, 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، اعتزامه فرض عقوبات على 3 شركات من تركيا والأردن وكازاخستان لخرقهم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وصرح دبلوماسي، أن، تلك العقوبات تُعد متواضعة لكنها مؤثرة، معتبرا أنها بمثابة رسالة.

وبموجب العقوبات ستدرج تلك الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يجري التصديق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الإثنين القادم في بروكسل.