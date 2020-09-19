عودة النفط الليبي تخفض «برنت» وتدفع منتجين آخرين لإعادة تقييم سياساتهم

ساهم الإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، أمس الجمعة، في خسارة خام القياس «برنت» 21 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 43.09 دولار للبرميل.

ومن المرجح أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغط إذا حظت عودة صادرات النفط الليبية باستمرارية، وقد تدفع منتجين آخرين لإعادة تقييم سياستهم فيما يتعلق بتخفيضات الإنتاج، حسب تقرير لوكالة «رويترز».

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وقبل الحصار، الذي استمر ثمانية أشهر كانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك بالمقارنة مع ما يزيد قليلا عن 100 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

وأدى هبوط المعنويات في السوق إثر الإعلان عن عودة النفط الليبي إلى خسارة خام برنت 15 سنتا عند التسوية، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 43.15 دولار للبرميل، لكنه حقق مكسبا أسبوعيا مع خام القياس الأمريكي، بعد أن ضغطت السعودية على حلفاء للالتزام بحصص الإنتاج، وتقليص الإعصار «سالي» للإنتاج وتوقع بنوك من بينها «جولدمان ساكس» عجزا في الإمدادات.

وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قال أمس أنه «تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية».

وفي طرابلس، قال نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق في بيان بعد وقت قصير من خطاب حفتر، إنه تقرر استئناف إنتاج النفط، مشيرا إلى أن هذا سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات.

وقال ناطق باسم بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إن البعثة تنتظر إعلانا من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن ما إذا كان الحصار النفطي قد رُفع، وكانت المؤسسة قالت ليل الخميس إنها «لن ترفع حالة القوة القاهرة على الصادرات إلى حين نزع السلاح عن المنشآت النفطية».

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