المريمي: اقتراب موعد تشكيل حكومة جديدة واختيار مجلس رئاسي جديد

أكد مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن إعلان رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، بالاستقالة كان متوقعًا،

لافتًا إلى اقتراب موعد استضافة العاصمة السويسرية جنيف لاجتماع بين الفرقاء الليبيين؛

في أكتوبر المقبل لاختيار مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة بنائبين جدد من خلالهم سيتم

تكليف وزارات جديدة يعتمدها مجلس النواب من أجل توحيد المؤسسات

الليبية خاصة الاقتصادية والمالية وغيرها من الأمور الآخرى.

وكشف المريمي، عن أن السراج لوّح باستقالته في نهاية أكتوبر

في حال اتفاق الليبيين، رابطًا الأمر بما كشف عنه بالاجتماعات الجارية بين مجلس النواب

وما يسمى بمجلس الدولة، حيث زارت وفود ممثلة للطرفين المغرب، واستطاعوا أن يتفقوا على

مناصب السيادة فى ليبيا، كما أن لجوء السراج إلى الاستقالة جاء نتيجة الضغط الشعبى

الكبير والشعور بعدم قدرته على تسيير الأمور في ليبيا بدليل النقص الشديد في الكهرباء

لساعات طويلة وغلاء الأسعار في المواد الغذائية والدوائية، فضلا عن غلاء سعر صرف للعملات

الصعبه مثل الدولار والإسترلينى واليورو.

