سفير هولندا: الانتخابات الحرة والنزيهة عناصر مهمة لاستقرار ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2020

أكد سفير هولندا لدى ليبيا “لارس تومرز” أن الانتخابات الحرة والنزيهة والآمنة عناصر مهمة للحل السياسي والاستقرار في ليبيا.

وقال تومرز في تغريدة له بموقع “تويتر” إن الانتخابات الحرة النزيهة والآمنة عناصر مهمة في الحل السياسي والاستقرار في ليبيا مضيفا أثناء المحادثات مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن أخر التطورات، جددنا التأكيد على التزامنا بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لانتخابات مستقبلية ديمقراطية شاملة آمنة وذات مصداقية.