تحذير من تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وسحب رعدية اعتبارا من مساء السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الشرقي تدريجيًا اعتبارًا من مساء اليوم السب، والأحد، مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة، تتجاوز سرعتها 50 كليومترًا على الساعة.

وتتسبب هذه الرياح في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على المناطق من الجبل الأخضر إلي طبرق، وتكون أمطار جيدة على بعض هذه المناطق، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»

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اما باقي مناطق ليبيا فيبقى الطقس مستقر نسبيا، فيما يكون البحر مضطرب على الساحل الشرقي يصل ارتفاعه إلى أربعة أمتار، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الغربي.

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