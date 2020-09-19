عاجل ليبيا الان

إجمالي الإيرادات النفطية من 2016 إلى 2020 بلغ 96.25 مليار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

نقلت مصادر إعلامية، عن تقرير ديوان المحاسبة وبيانات مصرف
ليبيا المركزي، مجموع إجمالي الإيرادات النفطية من 2016 وحتى 2020.

وأوضحت المصادر، أنه منذ 1 يناير 2016 وهو تاريخ تسلّم حكومة
الوفاق غير المعتمدة للسلطة و حتى 31 أغسطس 2020، بلغ إجمالي الإيرادات النفطية،  96.25 مليار، وأن أعلاها كانت إيرادات 2018 التي
بلغت 33.5 مليار، فيما تجاوز الدولار وقتها بالسوق الموازي سقف 9 دنانير.

The post إجمالي الإيرادات النفطية من 2016 إلى 2020 بلغ 96.25 مليار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق