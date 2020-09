نقلت مصادر إعلامية، عن تقرير ديوان المحاسبة وبيانات مصرف

ليبيا المركزي، مجموع إجمالي الإيرادات النفطية من 2016 وحتى 2020.

وأوضحت المصادر، أنه منذ 1 يناير 2016 وهو تاريخ تسلّم حكومة

الوفاق غير المعتمدة للسلطة و حتى 31 أغسطس 2020، بلغ إجمالي الإيرادات النفطية، 96.25 مليار، وأن أعلاها كانت إيرادات 2018 التي

بلغت 33.5 مليار، فيما تجاوز الدولار وقتها بالسوق الموازي سقف 9 دنانير.

The post إجمالي الإيرادات النفطية من 2016 إلى 2020 بلغ 96.25 مليار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24