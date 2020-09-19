اختام دورة تدريبية في سبها لتعزيز قدرات المرشدين النفسيين

اختتم فريق الدعم النفسي الاجتماعي ببلدية سبها، دورة تدريبية في مجال تعزيز قدرات المرشدين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، ضمن مشروع المرشد وبرعاية منظمة الهجرة الدولية.

وقالت مديرة مكتب الدعم والإرشاد النفسي بمراقبة التعليم بسبها زينب الحضيري، إن هذا التدريب يُعتبر المرحلة الثانية من تدريبات سابقة والتي استهدفت عددًا من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين.

وأوضحت الحضيري ف تصريحات نقلتها وكالة أنباء البيضاءس أن التدريب الأخير؛ تم عن طريق ترشيح عدد من المؤسسات التعليمية التي تحتاج لإكساب مهارات أكثر للأخصائيين، وتعزيز قدراتهم فيما يخص كتابة التقارير عن الحالات، وكيفية الإحالة بين الأخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي.