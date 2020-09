الحليق: ما يهمنا هو عدم وصول عائدات النفط إلى المليشيات المسلحة أو لجلب الأسلحة والمرتزقة

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق،

إن هناك مفاوضات طويلة استمرت 7 أشهر للوصول إلى حلول شفافة وواضحة تضمن حقوق الشعب

الليبي وتطلعاته، موضحًا أن شروط شيوخ وأعيان ليبيا هي ضمان التوزيع العادل للعائدات

المالية علي كل المواطنيين وبعد الموافقة عليها ليس لدى القبائل مانع من تدفق النفط،

لأن النفط ملك لكل الليبين، وهم سواء في الحقوق والواجبات.

وأكد الحليق، أن ما يهم الليبيون هو عدم انتقال أموال النفط

إلى الإرهابيين والمتطرفين والمليشيات المسلحة أو جلب أسلحة ومرتزقة لقتال أبناء الشعب

الليبي، لذا يجب الاستفادة من هذه الأموال العائدة من تصدير النفط في العلاج وإعادة

الإعمار والتعليم وتوفير احتياجات المواطن الأساسية.

كما قال الحليق، إنه يتعين على الأمم المتحدة وكل من ساهم

في فتح الحقول النفطية وإعادة التصدير أن يوفي بتعهداته لضمان حقوق الشعب الليبي.

