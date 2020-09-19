عاجل ليبيا الان

الحليق: ما يهمنا هو عدم وصول عائدات النفط إلى المليشيات المسلحة أو لجلب الأسلحة والمرتزقة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق،
إن هناك مفاوضات طويلة استمرت 7 أشهر للوصول إلى حلول شفافة وواضحة تضمن حقوق الشعب
الليبي وتطلعاته، موضحًا أن شروط شيوخ وأعيان ليبيا هي ضمان التوزيع العادل للعائدات
المالية علي كل المواطنيين وبعد الموافقة عليها ليس لدى القبائل مانع من تدفق النفط،
لأن النفط ملك لكل الليبين، وهم سواء في الحقوق والواجبات.

وأكد الحليق، أن ما يهم الليبيون هو عدم انتقال أموال النفط
إلى الإرهابيين والمتطرفين والمليشيات المسلحة أو جلب أسلحة ومرتزقة لقتال أبناء الشعب
الليبي، لذا يجب الاستفادة من هذه الأموال العائدة من تصدير النفط في العلاج وإعادة
الإعمار والتعليم وتوفير احتياجات المواطن الأساسية.

كما قال الحليق، إنه يتعين على الأمم المتحدة وكل من ساهم
في فتح الحقول النفطية وإعادة التصدير أن يوفي بتعهداته لضمان حقوق الشعب الليبي.

The post الحليق: ما يهمنا هو عدم وصول عائدات النفط إلى المليشيات المسلحة أو لجلب الأسلحة والمرتزقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • سبب كل المصائب وسفك الدماء فى ليبيا هم الاخوان شر خلق الله ويتحملوا مسئولية دماء الليبيين التى سالت من الجانبين ولنتذكر محاولة جمع شمل الليبين عقب اتفاق الصخيرات عندما استضافت مصر السراج ومعتيق وعقيلة صالح وحفتر واستضافت اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية واجهض نتائج هذه المحاولات الاخوان المفسدين وراينا اعتراف الحيوان صوان بانه من طلب من السراج الا ينتظر نيل ثقة البرلمان وتعمل حكومته بلا اى شرعية والنتيجة ما رايناه من فوضى وفساد وسفك دماء ولكن من يحاسب هؤلاء المجرمون الذين يستقون بمليشيات ارهابية واحتلال تركى حتما سيزول كما زال الاحتلال الاسرائيلى لغزة وجنوب لبنان فتكلفة الاحتلال باهظة فى النهاية ولقد راينا فى العراق مقتل جنديين تركيين على يد الاكراد والبقية تاتى
    عموما يرى الجميع بوادر غروب الشمس عن اخوان ليبيا وتونس حيث سمعنا عن ان قلب تونس رفض سحب الثقة من الغنوشى مقابل اتفاق برحيله اخر العام واعفاء مدير مكتبه نفذ منها شرط اعفاء مدير مكتبه وبقى الشرط الاخر واذا لم يستقيل سينضم حزب قلب تونس لطلب سحب الثقة وبالتالى فان الاخوان لن يكون لهم مكان فى اى مكان فهم خونة ولاعهد لهم ولاامان وينقرضون الان مثل الشيوعية زمان

    رد