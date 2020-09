وقعت هيئة الاستثمار العسكرية التابعة لقوات الجيش، مع الاتحاد الوطني الإيطالي لمشاريع الصيد اتفاقية مدتها 5 سنوات.

وأوضح موقع “المنتور” الدولي، أن الاتفاقية تتضمن السماح لسفن الصيد الإيطالية بالعبور من المياة الاقليمية الليبية في المنطقة الشرقية.

