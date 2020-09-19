توجيه من «صحة الموقتة» لمديري المرافق الصحية بشأن التعامل مع الوفود الأجنبية والمحلية

طالب وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، السبت، مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات والمراكز الطبية بعدم التعامل مع أي وفود محلية وأجنبية، إلا عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبعلم مكتب التعاون الدولي بديوان وزارة الصحة.

وأشار خطاب الوزير، المنشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة، إلى تنبيه مديري المرافق الصحية بالبلاد بعدم إبرام أية اتفاقات أو مبادرات محلية أو أهلية إلا بإذن كتابي من الجهات السيادية التابعة للحكومة الموقتة المتمثلة في وزارتي الصحة والداخلية.

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ودعا عقوب مديري المرافق الصحية بالبلاد إلى عدم الاستجابة أو تنفيذ أي طلبات ترد إليهم بذات المضمون، وإبلاغ الجهات السيادية التابعة للحكومة الموقتة إن وجدت بمثل هذه الطلبات باعتبارها تعد «خرقًا للقانون وقواعد الاختصاص»، مؤكدًا أن مَن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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