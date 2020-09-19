رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: الانتخابات في موعدها وجالو وأوجلة وأجخرة هي البداية

بنغازي 19 سبتمبر 2020 (وال)- صرح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية السيد جمال عبد الشفيع، إن أولى البلديات التي ستجرى بها الانتخابات الشهر المقبل هي جالو وأوجلة وأجخرة.

وقال السيد جمال عبد الشفيع إن هذه الخطوة تم إعلانها عقب لقاء فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في وقت سابق، بأن “15” بلدية ستشهد فيها انتخابات، وستفتتح باب تسجيل الناخبين فعليًا في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف السيد جمال عبد الشفيع أنه ستستكمل باقي البلديات، لتستمر بعد ذلك الانتخابات بتحديد مجموعة أخرى وستستمر العملية الانتخابية بشكل تصاعدي؛ من حيث عدد البلديات المستهدفة، لتغطية أكبر عدد ممكن قبل نهاية العام الحالي 2020 م.

وأكد السيد جمال عبد الشفيع أن فخامة رئيس مجلس النواب، ودولة الرئيس مجلس الوزراء، ووزير الحكم المحلي، جميعهم أجمعوا على إن هذا الاستحقاق لابد وأن يتم في موعده، ليتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم في السلطات المحلية، وإن الحكومة ستسخر كل إمكاناتها لإنجاح هذا التحدي. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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