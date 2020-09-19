“بلدي بنت بية” يعلن تأييده لمطالب “ثورة الفقراء”

يواصل أهالي الجنوب حراكهم المطالب بتحسين الظروف المعيشية والذي اختار له المنظمون اسم ثورة الفقراء على أمل أن تتم الاستجابة لهم بتحسين ظروفهم المعيشية ووضع نهاية لمعاناتهم.

تحسين الخدمات المصرفية وتوفير المحروقات والإسراع في ربط محطة كهرباء أوباري الغازية بدائرة الفجيج، كانت من أبرز مطالب شباب حراك ثورة الفقراء في منطقة وادي الحياة التي نادى بها الشباب عبر وقفة احتجاجية نظمت في بنت بيه.

المشاركون في الحراك عبروا عن استيائهم من تهميش الحكومات لمناطق الجنوب وحرمانه من أبسط حقوقه المعيشية منذ سنوات طويلة مؤكدين على ضرورة إلغاء الوصاية الدولية على ليبيا ليتولى الليبيون حل خلافاتهم السياسية داخليا بحوارات ليبية ليبية.

ومن جانبه، أكد المجلس البلدي بنت بيه دعمه ومساندته لحراك ثورة الفقراء بمنطقة وادي الحياة الذي ينادي بتحقيق مطالبه المشروعة وأثنى المجلس البلدي على مؤسسات المجتمع المدني على وقوفها معها ومساهمتها في تقديم الخدمات، وطالب المتظاهرين بالتمسك بالخيار السلمي، وعدم العبث بالمكاسب العامة، وحث بيان المجلس البلدي كل السلطات الليبية بإصدار قرارات حاسمة وجريئة لتمكين البلديات من خدمة المواطنين بإعطاء الصلاحيات التي كفلتها لها القوانين والتشريعات الخاصة دون احتكار الوزارات لإدارة الخدمات بشكل مباشر للمواطن.

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