الخارجية الروسية ترحب بقرار استئناف تصدير النفط الليبي

رحبت الخارجية الروسية، اليوم السبت، بقرار السلطات الليبية استئناف تصدير النفط في المستقبل القريب، واعتبرته خطوة أولى نحو تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، في تصريحات نقلتها روسيا اليوم ردا على سؤال صحفي: “حسب المعلومات الواردة، فقد اتخذت قيادة الجيش الوطني الليبي بعد التشاور مع مجلس النواب، والحكومة التابعة له برئاسة عبد الله الثني ومشايخ بعض القبائل، إضافة إلى ممثلي إدارة غرب ليبيا، اتخذت قرارا باستئناف تصدير النفط لمدة شهر. ومن المفترض أن يتم توزيع العائدات بشكل عادل على جميع مناطق البلاد”.

وتابعت: “ولتسوية القضايا الخلافية، فقد وقعت حكومة الوفاق الوطني ممثلة بنائب رئيسها، أحمد معيتيق، وقيادة الجيش الوطني الليبي اتفاقية بشأن تشكيل لجنة خاصة”.