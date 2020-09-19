“صحة” الحكومة الليبية تطالب المستشفيات والمراكز الطبية بعدم التعامل مع أية وفود أجنبية إلا من خلال القنوات الرسمية

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، في خطاب موجه للمستشفيات العامة والخدمات الصحية والمراكز الطبية بعدم استقبال أو التعامل أو الاجتماع مع أي وفود أجنبية أو محلية إلا عن طريق القنوات الرسمية أو الجهات السيادية التابعة له.

ووجه وزير الصحة سعد عقوب، في منشور على صفحة الوزارة بموقع “فيسبوك” اليوم السبت، خطاب عاجل إلى كل من المدراء العاملون بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمدراء العاملون بإدارات الخدمات الصحية بالبلديات والمدراء العامون بالمراكز الطبية وفروع المركز الوطني لمكافحة الامراض بعدم التعامل مع أي وفود محليه وأجنبية إلا عن طريق القنوات الرسميه المتمثلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعلم مكتب التعاون الدولي بديوان وزارة الصحة

وأشار خطاب وزير الصحة إلي التنبيه على مديري المرافق الصحية بالبلاد بعدم إبرام أي اتفاقيات أو مبادرات محليو او أهلية إلا بإذن كتابي من الجهات السيادية التابعة للحكومة الليبية المتمثلة في وزير الصحة ووزارة الداخلية.

ودعا “عقوب” مديري المرافق الصحية بالبلاد بعدم الإستجابة أو تنفيذ أي طلبات ترد منهم بذات المضمون و إبلاغ الجهات السيادية التابعة للحكومة الليبية إن وجد مثال هذه الطلبات باعتبارها تعد خرقًا للقانون وقواعد الاختصاص وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية .