اعتيقة: القبائل الليبية تدعم خطوة القوّات المسلّحة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط

ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لقبيلة “القبائل” الشيخ جبريل سعيد اعتيقة أنّ القيادة العامة للقوّات المسلّحة بقيادة المشير حفتر لم يغب عنها معاناة الشعب، من غياب للسيولة وانقطاع لتيار الكهرباء وارتفاع الأسعار وتأخّر المرتبات وانعدام الخدمات، وهو ما دفعها لإعادة فتح التصدير للنفط الخام.

اعتيقة أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أنّ إعادة تصدير النفط من الحقول النفطية من أجل التخفيف عن المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وغياب الرواتب وعدم توفّر السيولة النقدية بالمصارف.

وأضاف أنّ بعض الشخصيات الإخوانية حاولت أكثر من مرة الاستفادة من خطوة القوّات المسلحة والقبائل الليبية بإغلاق الحقول والموانئ النفطية، لأنّ أغلب العائدات تذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس المسيطَر عليها من المليشيات، وتنظيم الإخوان الإرهابي، وحكومة السراج الموالية لتركيا وقطر الدعمة للمليشيات”.

كما أكّد أنّ القبائل الليبية تدعم خطوة القوّات المسلّحة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية