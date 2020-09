يافوز : رحيل السراج يعنى نهاية الوجود التركي في ليبيا

قال اللواء التركي المتقاعد أحمد يافوز، السبت، إن هناك خطرا يهدد مصير الاتفاقات التي أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في أعقاب إعلان السراح عن اعتزامه الاستقالة خلال الأيام المقبلة، محذرا الرئاسة التركية من عواقب رحيل السراج الذي من الممكن أن يعني نهاية الوجود التركي في ليبيا.

وأوضح يافوز في تصريحات صحفية أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث في الملف الليبي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السلطات التركية في حالة من الترقب والانتظار المقلق ممن سيحل محل السراج.

وأشار يافوز إلى أن التدخل التركي في ليبيا أصبح ذا نظرة أحادية لأن السراج كان هو رجل تركيا في ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في تسليم السلطة في مدة أقصاها أكتوبر المقبل، بعد توصل لجنة الحوار السياسي إلى اختيار رئيس حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.

