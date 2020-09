منظمو مظاهرة بنغازي: أخطرنا عن المظاهرة بشكل رسمي ونطالب بتأمينها

أعلن المنظمون لمظاهرة بنغازي، أنه تمّ إخطار وزارة الداخلية بالحكومة

المؤقتة، عن موعد وتفاصيل المظاهرة.

وطالب

المنظمون، من المسؤولين بحماية المظاهرة وتأمينها عملًا بنص القانون 65 عام 2012 بشأن

حماية أي حراك شعبي سلمي يطالب بحقوقه المشروعة، بعدما قرروا الخروج في مظاهرة

سلمية تحت شعار “إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين”، يوم الإثنين الموافق

21 / 9 / 2020 في ساحة تبيستي ببنغازي.

