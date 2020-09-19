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شركة سرت تسيطر على التسرب بخط حقل الحطيبة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

19 September, 2020

قال منسق شؤون الإعلام بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عيسى مختار لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه  تمت السيطرة على التسرب الذي وقع بخط حقل الحطيبة التابع للشركة  

وقال مختار إن اعمال الصيانة بدأت عند الساعة 02:15  من صباح أمس الجمعة   باقفال الخـط للبدء  واستمرت  حتى الساعة 10:45 حيث فُتحت الآبار من جديد ليصل معدل الضغط حالياً إلى 200 PSI  ومعدل الإنتاج داخل الخط 60 مليون قدم مكعب. 

مضيفا أنه وشيئاً فيشئاً سيعود الضغط إلى المعدل الطبيعي وكذلك معدل إنتاج الغاز الذي يبلغ 90 مليون قدم مكعب من الحقل.

واوضح مختار أن هـذه الأعمال تُعد من الأعمال الصعبة ، وتشكل خطراً على أفراد الصيانة ، وأن ذلك  لم يكن عائقاً دون تحقيق الهدف وإجراء الصيانة اللازمة وبحرفية عالية شارك فيها كل العاملين بمختلف وظائفهم بالحقول دون استثناء من مراقبين ومنسقين وفنيين وغيرهم  وفق تعبيره  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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