بعد أن حذرت من تفشيه في زلة.. كورونا يخطف الطبيبة شادية حسين

عبدالله الزائدي ـ بوابة افريقيا الاخبارية |

19 September, 2020

متأثرة بإصابتها بوباء كورونا كيوفيد 19 توفيت الطبيبة بمستشفى زلة القروي د. شادية حسين بعد دخولها لمركز العزل بمستشفى ودان العام

وكانت الراحلة أصيبت بالعدوى قبل ايام لتفارق الحياة الخميس .

ونشرت الراحلة عبر حسابها على موقع فيس بوك في 27 أغسطس الماضي تحذيرا من أن وباء كورونا انتشر بشكل وصفته بالمخيف في منطقة زلة ، وانها من خلال عملها كطبيبة بالمستشفى لاحظت انتشار الوباء ، وأوصت بالتباعد الاجتماعي والمحافظة على كبار السن والمصابين بامراض مزمنة

غير ان الطبيبة كانت إحدى ضحايا الوباء وبعد ايام قليلة من تحذيرها

يذكر ان مصادر اكدت اصابة طبيبة اخرى متواجدة الان بمركز العزل بمستشفى ودان، فيما رفضت طبيبة ثالثة، الاستمرار في مجابهة كورونا