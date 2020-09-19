أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، أن الوضعية الوبائية المتعلقة بوباء كورونا في الجزائر تبقى مستقرة.

وقال إنه من الضروري، العودة للعمل والتعايش مع المرض، شريطة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة والطرق الاحتياطية، مؤكدا أن الأرقام المقدمة من طرف وزارة الصحة بالصحيحة، ومن يشكك فيها ما عليه سوى التنقل للمستشفيات.

وقال الوزير، في زيارة قادته الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا، على ضرورة توفر مصلحة الاستعجالات لغرفة استقبال من أجل ضمان راحة المرضى.

وأضاف بن بوزيد أن مداخل مصلحة الاستعجالات بالمستشفى ستكون منفصلة عن باقي الهياكل والمرافق والمصالح، حيث سيتم تعميم العملية عبر كافة المؤسسات الاستشفائية.