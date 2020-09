شدد سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، على أن التوصل إلى حل سياسي يحقق الاستقرار داخل ليبيا، مرهون بمدى إمكانية إجراء انتخابات تتسم بالحرية والشفافية وتحظى بالتأمين الكافي.

وقال “تومرز” في تغريدة له على موقع “تويتر”: الانتخابات الحرة النزيهة والآمنة عوامل ضرورية للتوصل إلى الحل السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف:” خلال النقاشات التي جرت مع بعثة الأمم المتحدة بغرض تقديم المساندة في ليبيا وما يتعلق بأحدث المستجدات، ركزنا من ناحيتنا على مواصلة تقديم العون للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التحضير لإجراء انتخابات ديمقراطية تتمتع بالمصداقية وتحقق طموحات الشعب الليبي”.

The post هولندا: الاستقرار في ليبيا مرهون بإجراء انتخابات شفافة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية