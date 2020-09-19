“الوطني لمكافحة الأمراض” يكشف حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الجمعة وفقا للبيان رقم 195، حيث أوضح انه تم تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا و472 حالة تعافي و8 حالات وفاة.

وأوضح المركز الوطني أنه استلم عدد (3318) عينة موزعة علي النحو التالي:

1- المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1216) عينة.

2- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (124) عينة.

3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (46) عينة.

4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1385) عينة.

5 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

6 – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (88) عينة.

7 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (11) عينة.

8 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (48) عينة.

وبين المركز الوطني أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي:

1 – عدد ( 2522 ) عينة سالبة

2 – عدد ( 796 ) عينة موجبة ( 673 جديدة + 123 مخالطة )

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 452 حالة جديدة

– عدد 37 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 3 جديدة

القلعة:

عدد 4 جديدة

3- مزدة :-

عدد 2 جديدة

4- الجفارة :-

عدد 3 جديدة

5- صرمان :-

عدد 2 جديدة

عدد 3 مخالطة

6- الزاوية الغرب :-

عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

7 – الخمس :-

عدد 14 جديدة

8 – النواحي الأربعة :-

عدد 7 جديدة.

عدد 6 مخالطة

9 – الأصابعة:-

عدد 8 جديدة

عدد 5 مخالطة

10 – صبراتة :-

عدد 23 جديدة

11- وازن :-

عدد 2 جديدة.

12 – المنشية – الجميل :-

عدد 6 جديدة

13 – الجميل :-

– عدد 1 جديدة

14- : جنزور

عدد 53 جديدة

عدد 23 مخالطة

15 – السبيعة :-

عدد 6 مخالطة

16 – كاباو

عدد 5 جديدة

عدد 1 مخالطة

17- ترهونة:-

عدد 1 مخالطة

18- الزاوية المركز

عدد 5 مخالطة

عدد 20 جديدة

19- القره بوللي

عدد 1 جديدة

20- زليتن

عدد 16 جديدة

عدد 15 مخالطة

21- مصراتة

عدد 17 مخالطة

22- بني وليد

عدد 20 جديدة

23- العواتة

عدد 16 جديدة

24- الزنتان

عدد 3 مخالطة

25- الرجبان

عدد 1 جديدة

26- جادو

عدد 5 جديدة

27- الكفرة

عدد 8 جديدة

وبين المركز الوطني أن تفاصيـل الـ (472) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 400 في طرابلس

2 – عدد 5 في الخمس

3- عدد 2 في العجيلات

4- عدد 1 في الزاوية المركز

5- عدد 12 في الجفرة

6- عدد 34 في الواحات

7- عدد 1 في الأصابعة

8 – عدد 1 في مصراتة

9 – عدد 2 في الزنتان

10 – عدد 11 في الكفرة

11 – عدد 3 في غريان

وجاءت تفاصيل الـ ( 8 ) حالة الوفاة:

1- عدد 1 في جادو

2- عدد 1 في صبراتة

3- عدد 1 في الجفرة

4- عدد 1 في الأصابعة

5- عدد 1 في مصراتة

6 – عدد 1 في طبرق

7 – عدد 2 في غريان

وبحسب بيان المركز الوطني أصبحت الإحصاءات العامة كالتالي: إجمالي الإصابات “العدد التراكمي”27,234، والحالات النشطة 12,129، والمتعافين 14,679، والوفيات 426.