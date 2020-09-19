عقوب يدعو المؤسسات الصحية لعدم إبرام اتفاقيات إلا بإذن رسمي

وجه وزير الصحة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب صباح اليوم، خطابا عاجلا إلى كافة المديرين العاملين بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية، ومديري إدارات الخدمات الصحية في البلديات، ومديري المراكز الطبية، بعدم التعامل مع أي وفود محلية وأجنبية إلا عن طريق القنوات الرسمية، المتمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبعلم مكتب التعاون الدولي بديوان وزارة الصحة.

وأشار خطاب وزير الصحة إلى تنبيه مديري المرافق الصحية بالبلاد إلى عدم إبرام أي اتفاقيات أو مبادرات محلية أو أهلية إلا بإذن كتابي من وزارة الصحة أو الداخلية.

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