توزيع 796حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. طرابلس أولا ثم جنزور

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء أغلبها في العاصمة طرابلس بـ489 حالة، فيما سجلت جنزور 67 حالة.

وأكد المركز أنه استلم 3318 عينة، من المختبرات المنتشرة في مختلف ربوع البلاد، جاءت نتيجة 796 منها إيجابية (673 جديدة و123 مخالطة)، و2522 سلبية.

كما سجلت البلاد 472 حالة شفاء جديدة، جاء أغلبها في طرابلس بواقع 400 حالة، ثم خمس حالات في مدينة الخمس، وواحدة في الزواية المركز، و34 في الواحات، و13 في الجفرة، وحالة في مصراتة ومثلها في الأصابعة، واثنتين في الزنتان، و11 في الكفرة، وثلاث في غريان واثنتين في العجيلات.

وبلغت حالات الوفاة الجديدة ثمان حالات، توزعت إلى: اثنتان في غريان، وواحدة في كل من جادو وصبراتة والجفرة والأصابعة ومصراتة وطبرق.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ وصوله إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 27 ألف و234 حالة، مازال 12 ألف و129 حالة منها نشطا، فيما بلغت عدد الوفيات 426 حالة، والمتعافين 14 ألأف و679 شخصا.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين المدن المختلفة، كالآتي:

طرابلس:

– 452 حالة جديدة

– 37 حالة مخالطة

غريان:

3 جديدة

القلعة:

4 جديدة

مزدة :

2 جديدة

الجفارة :

3 جديدة

صرمان :

2 جديدة

3 مخالطة

الزاوية الغرب:

1 جديدة

1 مخالطة

الخمس:

14 جديدة

النواحي الأربعة :

7 جديدة.

6 مخالطة

الأصابعة:

8 جديدة

5 مخالطة

صبراتة:

23 جديدة

وازن:

2 جديدة.

المنشية – الجميل:

6 جديدة

الجميل:

1 جديدة

جنزور:

53 جديدة

23 مخالطة

السبيعة:

6 مخالطة

كاباو:

5 جديدة

1 مخالطة

ترهونة:

1 مخالطة

الزاوية المركز:

5 مخالطة

20 جديدة

القره بوللي:

1 جديدة

زليتن:

16 جديدة

15 مخالطة

مصراتة:

17 مخالطة

بني وليد:

20 جديدة

العواتة:

16 جديدة

الزنتان:

3 مخالطة

الرجبان:

1 جديدة

جادو:

5 جديدة

الكفرة:

8 جديدة

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