جنرال تركي متقاعد: استقالة “السراج” تقضّ مضجع حكومة أردوغان

أعرب جنرال تركي متقاعد، عن اعتقاده بأن التفاهمات المبرمة بين الدولة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، وحكومة الوفاق باتت في “مهب الريح”، عقب استقالة فايز السراج من منصبه خلال الأيام المقبلة.

وشدد الجنرال التركي المتقاعد احمد يفوز على أن مغادرة “السراج” للمشهد السياسي ستكون بمثابة وضع كلمات الختام للتواجد التركي على الأراضي الليبية.

ووفق صحيفة “جمهورييت”، قال “يفوز”: التطورات الجارية في ليبيا حاليًا تقضّ مضاجع السلطات التركية إلى أقصى حد، منذ الإعلان عن قرب استقالة السراج.

وأضاف: التوقعات صعبة في المرحلة المقبلة، لأن الجانب التركي يعيش حالة من القلق ويترقب من سيخلف “السراج”، لكن المؤكد أن رحيل “رجل تركيا” عن الساحة قد يعني نهاية التدخل التركي.تركي

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