الطويل: تناقص أعداد أبناء مصراتة المصابين بكورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2020

أعلن مدير الخدمات الطبية بمركز العزل 2 بالمعهد القومي للأورام بمصراتة محمد الطويل تناقص عدد المصابين بكورونا من أبناء المدينة فيما تتزايد أعداد المصابين القادمين من مدن أخرى.

وقال الطويل بحسب اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بمصراتة إنه من خلال تتبع الحالات والمرور اليومي في قسم العزل 2 بمركز العزل بالمعهد الوطني للأورام، لاحظ تناقص كبير في عدد حالات الدخول بالمركز من قاطني مدينة مصراتة فيما يزداد عدد الحالات من المدن الأخرى.

وأضاف الطويل أن توصيات رئيس اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بالمدينة محمد الفقيه، استثنت المرضى من مصابي مدينة بني وليد، وعليه فإنه يسمح باستقبال مصابي بني وليد في مركز العزل الأورام بمصراتة ويعاملوا مثل مرضى المدينة، وذلك بعد انتشار الفيديو الذي يظهر مدى النقص الشديد في مركز العزل ببني وليد وعدم توفر الإمكانات اللازمة لمكافحة الفيروس بالمدينة في ظل ازدياد عدد الحالات.

وأشار إلى أن قسم العزل بالأورام مصراتة يستقبل مرضى الكورونا من سكان مدينة تاورغاء، وبوقرين، وزمزم والجفرة واوباري وغيرها من مدن الجنوب، وأيضا من مناطق غرب ليبيا مثل نالوت ومزدة والعلوص والخمس.

كما يستقبل قسم الكلى والغسيل مرضى من طرابلس والخمس وزليتن وبوقرين وتاورغاء والجنوب وذلك لإجراء غسيل الكلى لمرضى كورونا من تلك المناطق لعدم توفر الإمكانات بها