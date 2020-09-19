اللجنة الطبية الاستشارية بالواحات تعلن تسجيل 34 حالة شفاء من كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية بالواحات شفاء 34 مصابا بفيروس كورونا، 30 منهم من مدينة جالو و4 من أوجلة.

مشيرة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بالتأكد من الحالات الصحية للمتعافين، بعد المتابعة المستمرة خلال الفترة السابقة.

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