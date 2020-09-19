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اللجنة الطبية الاستشارية بالواحات تعلن تسجيل 34 حالة شفاء من كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية بالواحات شفاء 34 مصابا بفيروس كورونا، 30 منهم من مدينة جالو و4 من أوجلة.

مشيرة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بالتأكد من الحالات الصحية للمتعافين، بعد المتابعة المستمرة خلال الفترة السابقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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